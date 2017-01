Il debutto in borsa di Bpm e l'attentato a Mogadiscio. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA



Varato il nuovo codice di comportamento dei Cinque stelle in caso di coinvolgimento di esponenti. Il testo del documento è stato pubblicato sul blog di Beppe Grillo e da oggi sarà sottoposto al voto degli iscritti. Tra le novità più rilevanti, il fatto che l’avviso di garanzia non “comporta alcuna automatica valutazione di gravità” da parte del garante Grillo e dei probiviri. “Il nuovo codice etico per gli eletti del M5s ha tanto l’aria di una ciambella salva Raggi” ha scritto, su Twitter, il deputato di Forza Italia, Luca Squeri.

“Oggi è arrivata la conferma: chi tace, piega la testa e non sa formulare il benché minimo pensiero critico è solo uno yesman”. ha commentato il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

E’ “tentato omicidio” l’ipotesi di reato nel fascicolo aperto in seguito all’esplosione di un ordigno a Firenze, il 1° gennaio. Un artificiere della Polizia di stato è rimasto ferito, perdendo un occhio e una mano.

Pagamenti anticipati per le pensioni, che da febbraio saranno corrisposte il primo giorno pagabile del mese. Unica eccezione sarà gennaio, con i pagamenti che saranno effettuati oggi, 3 gennaio.

Banco Bpm debutta in Borsa e vola a +7 per cento. L’istituto è nato ufficialmente il 1° gennaio con un capitale sociale di 7 milioni di euro.

Borsa di Milano. FtseMib +1,7 per cento. Differenziale tra Btp e Bund a 155 punti. L’euro chiude in calo a 0,54 sul dollaro.

DAL MONDO

Più di 35 morti in un attacco suicida a Baghdad. L’attentatore, che si trovava su un mezzo a motore, ha attirato dei civili fingendo di offrire loro lavoro e poi si è fatto esplodere. I feriti sono oltre 60. In seguito una seconda autobomba in un luogo diverso ha fatto due vittime. Lo Stato islamico ha rivendicato entrambi gli attentati.

Attacco suicida a Mogadiscio. Il gruppo terroristico al Shabaab ha rivendicato un doppio attacco con autobomba vicino a un posto di blocco dei peacekeeper dell’Unione africana. Una prima macchina è esplosa uccidendo almeno tre guardie di sicurezza, il secondo veicolo è stato fermato dai proiettili dei soldati. L’obiettivo dell’attacco era un vicino hotel frequentato da diplomatici e stranieri.

Rivolte violente in un carcere in Brasile. Lo scontro è iniziato domenica tra due bande rivali all’interno del carcere di Manaus ed è durato 17 ore. In tutto sono 60 prigionieri morti, alcuni decapitati.

Arrestata la figlia di Choi Soon-sil. Chung Yoo-ra, campionessa di equitazione, è stata arrestata in Danimarca in relazione alle accuse di corruzione della madre, ex consigliera plenipotenziaria della presidente coreana Park. Choi Soon-sil è al centro di un enorme scandalo di corruzione che ha provocato l’impeachment della presidente.

Space X riprenderà i voli. La compagnia spaziale di Elon Musk ha annunciato un nuovo lancio la settimana prossima dopo l’esplosione di un razzo a settembre.