Per i giudici Formigoni fu corrotto: 6 anni di reclusione

L'ex presidente della Regione Lombardia e attuale senatore dell'Ncd, Roberto Formigoni, è stato condannato a sei anni di carcere e alla confisca di 6,6 milioni di euro dal tribunale di Milano nel processo sul caso Maugeri. Sono stati condannati anche il faccendiere Pierangelo Daccò (9 anni e 2 mesi di reclusione) e l'ex assessore Antonio Simone (8 anni e 8 mesi).

Formigoni era accusato di associazione a delinquere e corruzione, ma i giudici lo hanno assolto dalla prima accusa. I pm Laura Pedio e Antonio Pastore avevano chiesto una condanna a nove anni di carcere. L'ex governatore si era difeso definendo le accuse "roba da fiction" e la sua difesa aveva definito queste "utilità", pari a circa otto milioni di euro, ricevute da Daccò e Simone dei semplici "scambi tra persone amiche".

Perché Roberto Formigoni è indagato a Milano Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata l'ufficialità attraverso una nota del procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati: il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è indagato per corruzione con l'aggravante della transnazionalità nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi neri creati attraverso la Fondazione Maugeri. Cade invece l'accusa, inizialmente contestata, di finanziamento illecito per mezzo milione di euro ricevuto per le elezioni regionali del 2010.

Ma secondo i pm, Formigoni è stato corrotto con una serie di benefit per un valore complessivo di otto milioni di euro: vacanze di lusso in località esotiche, crociere, cene in ristoranti stellati e finanziamenti per i meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. In cambio, Formigoni ha favorito la Fondazione Maugeri e l'ospedale San Raffaele con delle delibere approvate dalla giunta lombarda tra il 1997 e il 2011 per garantire i finanziamenti che la Regione può distribuire con discrezionalità alle strutture ospedaliere.

Il 13 aprile 2012 la procura di Milano aveva arrestato 5 persone accusate di avere sottratto 56 milioni di euro dalle casse di uno dei “gioielli” della Sanità lombarda, la Fondazione Maugeri con sede a Pavia e ramificazioni in tutta Italia, specializzata in terapie riabilitative. Tra loro, oltre al patron della Fondazione, Umberto Maugeri, c'era anche l'ex assessore regionale Antonio Simone e l'uomo d'affari Pierangelo Daccò. I due erano legati all'allora presidente della Regione dalla militanza in Comunione e Liberazione.