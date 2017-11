Salvini & Associati

Il vincolo di mandato, quello no. Forse perché lui, dal nouveau philosophe che è, non ci ha pensato. Per il resto, Matteo Salvini s’è affidato anema e core, o chiavi in mano, alla Casaleggio & Associati. Mettano giù il contratto, e noi lo faremo rispettare, come a Virginia Raggi. Gli risolvano loro la questione. “Chiederemo a Silvio Berlusconi e al centrodestra di fare un nuovo patto con gli italiani e chiederemo un impegno formale ai nostri alleati di fare liste pulite, al di sopra di ogni sospetto. E chiederemo l’impegno formale a chiunque venga eletto nelle liste del centrodestra di non appoggiare mai un governo con il Pd o con il centrosinistra, per evitare scherzi il giorno dopo del voto. Vogliamo che il patto sia scritto nero su bianco e poi portato dal notaio”. Forse Salvini, che ha memoria corta, si è dimenticato che la leggenda di un patto dal notaio tra Bossi e Berlusconi, quasi vent’anni fa, esiste già. E ha portato una gran sfiga a tutti. Ma per stare all’oggi: che cosa lo differenzi da Beppe Grillo, a questo punto, non si sa. Forse che Salvini, che è pure milanista, per fottere Berlusconi chiederebbe anche la Var.