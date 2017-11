Renzi-Craxi? Meglio delle testate di Padellaro

Ora Matteo Renzi, chi non gli è mai piaciuto, chi gli piace ancora e chi non gli piace più perché lo reputa già il passato. Passato per passato, una replica di Montalbano ieri ha fatto il 27 di share, la Lollobrigida da Vespa il 15. Da Floris, Renzi ha fatto un botto di ascolti, mentre degli energumeni lo prendevano a testate come fossero a Ostia. Qualcosa vorrà pur dire. Non per tutti, però: c’è anche chi il passato non l’ha mai digerito. Sul Fatto Antonio Padellaro, uno che pure la sa lunga, ha scritto un papiro dal titolo: “Renzi come Craxi: devastare il partito e poi autodistruggersi”. Lo chiama “il leader più sconfitto della storia del Pd”, scrive che gliel’ha detto pure l’Economist. E fin qui, passi. Solo che Padellaro usa un paragone improprio: anche Craxi provò “a liberarsi del vecchio, glorioso, polveroso e troppo di sinistra Partito Socialista Italiano”, dice, e fece un partito “moderno, spregiudicato, flessibile e glamour” (si vede che il peggio, per Padellaro, è il glamour). Due uomini soli al comando che pur di arrivare a Palazzo Chigi si sono lasciati dietro mucchi di cadaveri, “forti di un galateo da barbari”. E via di Milano da bere e “tangenti à go-go”. Che Padellaro non gli voglia bene, a Renzi, è pacifico. Ma se voleva predirgli sventura ha sbagliato qualcosa. Craxi prese un Psi defunto e lo portò al 15 per cento. Ne fece il centro del sistema politico. A Palazzo Chigi ci stette quattro anni, un record. Portò l’Italia tra i Grandi e guidò una crescita garibaldina, ma che oggi ce la sogniamo. Renzi come Craxi, sarebbe un trionfo. Ma niente, c’è chi preferisce prendere a testate la storia, e l’evidenza.