Chiudete Ryanair e ridateci l'Lsd

Il vecchio Edgar Morin, quando era giovane, ebbe l’intuizione migliore della sua vita: l’aeroplano e il cinema erano stati inventati nello stesso anno e per lo stesso scopo, il sogno di volare. Ma non era nato il futuro, era nato “l’uomo immaginario”. Molti anni dopo è nato Michael O’Leary, l’uomo che ha inventato il modo più scomodo di farci volare, portandoci il bagaglio in spalla, ma facendoci immaginare di essere finalmente liberi nel blu dipinto di blu. Solo che ha dimenticato, tra varie cose, il modo di far fare le ferie ai suoi piloti. E adesso dice che 400 mila poveri pirla come noi li lascerà a terra. Un genio. Prima di lui, ma dopo Morin, era nato uno che si chiamava quasi come lui, ma senza “O’”, grazie a Dio non tutti sono irlandesi. Leary, Timothy Leary. Fece un viaggetto low cost in Messico e scoprì dei funghetti fantastici. Insegnò all’America che l’Lsd ci avrebbe fatto volare meglio degli aerei. Genio vero. Per Nixon, bontà sua, era “l’uomo più pericoloso degli Stati Uniti”. Si vede che Nixon non aveva mai volato Ryanair. E comunque: chiudetela Ryanair, e ridateci l’Lsd. Che almeno in the sky ci andiamo davvero. In ferie.