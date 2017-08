L’invasione dei salmoni irregolari fermata dagli idranti

Senza bisogno di scafisti libici. Senza essere sospinti dai cambiamenti climatici, ma approfittando tutt’al più dello stellone (nero) dell’eclissi e della spintarella di un’improvvisa, scombussolata alta marea. Sono scappati. Così, soltanto per un istinto di libertà. Loro sono luccicanti salmoni, non migranti economici. Ma la storia è appassionante, da cartoon della Pixar, ed è presto detta. Dalle vasche dell’azienda Cooke Aquaculture di Cypress Island, stato di Washington, che alleva però salmoni dell’Atlantico (i soliti irrispettosi liberisti selvaggi), sono scappati in cinquemila. E apriti cielo, il dipartimento di Pesca e fauna selvatica ha lanciato l’allarme ai pescatori della zona: catturatene quanti più possibile, “indipendentemente dal numero o dal peso”. Tecniche da genocidio. Pare infatti che il problema sia di non mescolare le razze. L’impatto all’ecosistema potrebbe essere devastante, nel nuovo oceano i salmoni in fuga “potrebbero portare malattie, creare ibridi”. Che, per spiegarla a uno di Forza Nuova: è come se un negro si scopa tua sorella. Ma è bello, in tutto questo, sentirsi al sicuro. Innanzitutto, noi non abbiamo un leader obnubilato che guarda le eclissi a occhio nudo, mentre gli scappa tutto il pesce, ma un ministro cazzuto che con gli occhiali da sole ci dorme anche. E non gli scappa niente. E poi, nel caso, se arrivano fino al Mediterraneo, noi gli mandiamo contro la polizia con gli idranti.