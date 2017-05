La Boschi, de Bortoli e l’abbonamento tarocco a Sky

Due notizie della serie trovate la differenza. C’è una donna di Pomigliano D’Arco che per anni non ebbe problemi a rivolgersi a Sky facendosi passare per la moglie del calciatore Massimo Maccarone, in modo di far pagare a quello l’abbonamento alla pay tv. “Una singolare truffa”, scrive il Corriere dello Sport. La seconda notizia è questa. C’è una donna di Arezzo che “non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all’amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni” allo scopo di chiedergli “di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria”. La donna si chiama Maria Elena Boschi, e a quel tempo era ministro. Non risulta che anche Ghizzoni sia stato vittima di una truffa, come invece Maccarone. Ma l’ex direttore del Corriere della sera, Ferruccio de Bortoli, ritiene che sia qualcosa di anche peggio, e così ha scritto nel suo nuovo libro. Si vede proprio che, in tutti i giornaloni che ha guidato, e con tutte le banche che li hanno finanziati, una cosa così non l’aveva vista mai. (La truffa di Maccarone intendiamo dire, eh).