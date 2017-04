Perché odiano Sharapova quanto due Trump assieme

La superiorità del tennis su altri sport come, poniamo, il motociclismo, consiste nel fatto che è più facile riconoscere i propri beniamini. Sotto il sole, e pure indoor, il tennis prevede un’esibizione dei corpi che è parte integrante della way of life globale, e del nostro comune sentimento del bello. La differenza tra l’esibizione di un gonnellino o di una tuta ignifuga non la staremo a spiegare. Rileggetevi Gianni Clerici. Se sia dovuto anche a questo il planetario successo di Maria Sharapova, non lo sappiamo e non lo diremo. Ma che oltre alla rivalità sportiva ci sia un’invidia o un odio latente contro di lei, questo si vedrebbe anche col casco integrale. La tennista russa è tornata in campo dopo 15 mesi di squalifica per doping, il mitico Meldonium, e una storiaccia olimpica che ha rasentato la geopolitica. Lei ha sbagliato, ma chi si ricorda che cosa le hanno detto e rinfacciato, può capire di che parliamo. A Stoccarda le hanno dato una wild card per farla partire dal tabellone principale. Le colleghe si sono lamentate, hanno gridato ai “privilegi”. Eugenie Bouchard, canadese, ha detto addirittura che “è un’imbrogliona” e “dovrebbe smettere”. È una faccenda che esula dallo sport e trapassa nello spirito dei tempi. La odiano più di Melania e Ivanka Trump messe insieme. Che sia la politica? Comunque il weekend è lungo e le gare da Stoccarda da qualche parte le trasmetteranno. Voi, nel caso, avvisate la Boldrini.