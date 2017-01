Ma che dirà Rocco Travaglio di Oleandra Lucarelli?

Un po’ perché siamo garantisti da prima dell’èra Raggi, un po’ perché da piccoli ci hanno insegnato a essere cortesi con le signore (non se ne avrà Gianluca Neri), ci spiacerebbe che Guia Soncini (@lasoncini) e Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) si beccassero una condanna a dieci mesi lei e dodici mesi lei per concorso in intercettazione abusiva, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, il tutto relativo a un’oscura storia di foto di una festa di compleanno di Elisabetta Canalis (ma siamo cortesi anche con lei). Poi, siccome il bello del mestiere è la parzialità, ci spiacerebbe di più per @lasoncini, che un tempo scriveva follie magnifiche per il nostro fogliuzzo, e non ha mai insegnato a nessuno come stare al mondo.

Invece @stanzaselvaggia passa metà del suo tempo a farlo: vuole raddrizzare le orecchie a Sollecito, vuole tagliare le unghie ai “leoni da tastiera”, vuole sistemare il bullismo alle scuole elementari. Poi m’inciampa in un pm. Ma soprattutto, scrive sul Fatto di Marcolino Travaglio. E qui ci viene da ridere, a costo di smettere di essere cortesi. Ci fu un tempo in cui Travaglio avrebbe applaudito i pm, punto e basta. Ma nello stesso tempo (un caso di ucronìa) avrebbe benedetto la libertà di sputtanamento delle feste private. Adesso, dopo l’agnizione che l’ha fatto riconoscere fratellino di Rocco Casalino, che dirà della sua castigamatti indagata? La prenderà per i fondelli per essersi travestita da oleandro a Villa Oleandra? Dirà che aspetta la Cassazione? Ah, i tormenti del neogarantista.