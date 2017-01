Il green monday del Leòn che (ri)magna il teròn

Sta cosa del blue monday è anglosassone, dunque poco credibile, però minacciava. Già avevamo avuto nel weekend l’autodafé di Torquemada Mauro con il reprobo Renzi. Già ci avevano ammollato l’intervista a Gianni Letta che forse era al Cav., o forse era una velina di Gentiloni ma non l’ha capito nessuno. Rischiavi, ieri, che aprivi il giornale e c’era un’altra allisciata. Tipo l’intervista a Bersani. Be’, c’era. Ma vivaddio, un bacio in fronte a Vittorione Feltri, su Libero è tornato il Leòn, insomma il Senatùr. Uno che ha fatto più casino in vent’anni che gli altri messi assieme, e concluso anche pochino, ma per capire tutto e prima è ancora un fuoriclasse.

Le frasi del Bossi a Pontida che a Salvini non riescono più Bisogna dire, e noi cronisti di cronache padane c’è lo ricordiamo con un po’ di agreste nostalgia, che una volta Pontida era una gran bella festa

Se vi ricordate come si fa, con Bossi: basta distinguere le vaccate dalle frasi vere. Provate. Berlusconi: “E’ un gigante, ha fatto tante cose. Salvini ne ha fatte meno”. Renzi: “Se riesce a convincere i suoi sponsor a finanziarlo ancora può farcela, altrimenti la parentesi è chiusa”. Le Pen: “Non credo che vincerà, fatica a prendere perfino le regioni”. Europa: “Il problema del Nord non è l’Europa, che ci costa otto miliardi, ma il Sud, che ce ne costa cento di residuo fiscale. Quella è la battaglia vera che deve fare la Lega”. Salvini: “Occhio a cambiare la natura della Lega. Lui è giovane, ci vede bene da lontano, ma meno da vicino”. Scissione: “Andare fuori dalle scatole è sempre una possibilità”. Forse non siamo riusciti a distinguere tutte frasi vere. Forse erano tutte vaccate. Però, è stato un bel green monday.