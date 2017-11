Il film da record (che non è ancora uscito)

Manca ancora un anno circa: uscirà nelle sale italiane il 19 settembre 2018 ma si può già prevedere che sarà un blockbuster. Gli Incredibili 2, sequel di uno dei capolavori Pixar, ha già battuto un record. Il suo primo trailer, pubblicato online durante il weekend, ha registrato il miglior debutto di sempre per un film d'animazione (e settimo per un film in generale) con ben 113 milioni di visualizzazioni. Il primo capitolo è uscito quasi 14 anni fa, nel 2004, ebbe un notevole successo e fu il precursore di tutti i cinecomic dedicati ai supereroi che ancora oggi spopolano al botteghino. Anche Gli Incredibili 2 sarà diretto da Brad Bird, regista di Ratatouille e Mission Impossible: Ghost Protocol.