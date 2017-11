"Babylon Berlin", la serie tv Sky mette in scena il preludio (attuale?) del nazismo

Roma. L’ascensore per il patibolo parte dall’ultimo piano del commissariato e scende verso la piazza, per poi risalire con il suo carico di “ingranaggi rotti”. Siamo nella Berlino del 1929 e così vengono chiamati gli ex soldati che hanno combattuto da giovanissimi nella Grande Guerra ma non sono riusciti a superare il trauma – e anche se poi sono diventati commissari o agenti devono stare attenti a nascondere il sintomo indelebile di un tormento che viene da lontano: il tremito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.