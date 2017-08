Il cinema!!!!! di Guillermo del Toro e i sandali sbagliati di Jasmine Trinca

THE SHAPE OF WATER di Guillermo del Toro (concorso) Cinema!!!!! Classe, ironia, un mostro anfibio goloso di uova sode di cui innamorarsi, citazioni da King Kong e dai grandi musical, dialoghi strepitosi. Il regista messicano ha scritto il film con Vanessa Taylor (complimenti alla ragazza). La sua bravura visionaria risplende nella favola che omaggia “Il mostro della Laguna Nera”, horror girato da Jack Arnold nel 1954. All’uscita, un tizio pontificava “Gli manca qualcosa per essere un capolavoro”. Invece di...

