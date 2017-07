In morte di Jeanne Moreau

Roma. E’ morta a ottantotto anni Jeanne Moreau, la grande attrice francese che non è possibile immaginare senza sigaretta. Mentre parla di lei, il critico cinematografico e documentarista Tatti Sanguineti se la vede davanti, sullo schermo, nei tanti film per cui oggi è ricordata ma anche nella scena censurata e poi recuperata de “La notte” di Michelangelo Antonioni, scena in cui Moreau e Marcello Mastroianni, vestiti di bianco, si amano nel buio di un parco. Si sente, nella scena, la...

