Servirebbe una barriera d'entrata per certi film in concorso a Cannes

BEGUILED di Sofia Coppola, con Kirsten Stewart (concorso) Dalle vergini suicide alle vergini assassine, passando per un film che fu di culto: “La notte brava del soldato Jonathan”, diretto da Don Siegel nel 1971. Clint Eastwood era il soldato nordista ferito, accolto in un collegio per ragazze sudiste, concupito dalla direttrice (e da tutte le altre femmine, ragazzine comprese). Lo rimpiazza Colin Farrell con barba curatissima anche in guerra, il ciuffo spettinato ad arte, le camicione da notte, un po’...

