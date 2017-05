Meno vodka e più telefonini. Rassegna breve dei primi film del Festival

WONDERSTRUCK di Todd Haynes, con Julianne Moore (concorso) Il romanzo illustrato “La meravigliosa invenzione di Hugo Cabret” (“Hugo Cabret” è il film che ne ha tratto Martin Scorsese) celebrava il cinema delle origini e gli automi. Combinazione che vince non si cambia: in “La stanza delle meraviglie” (parole e disegni, da Mondadori) Brian Selznick celebra il cinema muto e la “wunderkammer”. O gabinetto delle curiosità: raccolte di oggetti esotici o bizzarri che anticipano i musei. Non tutti: i musei divertenti...

