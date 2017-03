Addio a Tomas "er Monnezza" Milian

Addio a Tomas Milian. L'attore nato a L'Avana, il 3 marzo 1933, è morto a Miami dove viveva da molti anni. In Italia dove aveva lavorato con registi come Lattuada, Visconti o Maselli, era conosciutto soprattutto per vestito i panni dell'ispettore Nico Giraldi, 'er monnezza'. Nel 2014 aveva ricevuto il Marc'Aurelio Acting Award alla carriera assegnato ogni anno dal Festival Internazionale del Film di Roma. Qui una carrellata di video e immagini.