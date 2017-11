Paternalismo nostro

L’inesorabile trasformazione della Santa Sede in ong salutista e ambientalista procede senza intoppi. Dopo l’abbraccio incondizionato alla lettura catastrofista mainstream sul clima, celebrato pochi giorni fa con un convegno della Pontificia accademia delle scienze in cui, oltre a colpevolizzare l’uomo per “un cambiamento climatico fuori controllo”, si invitava a incentivare la dieta vegetariana, dal 2018 in Vaticano sarà vietata la vendita di sigarette a dipendenti, religiosi e diplomatici per non cooperare con una “pratica che danneggia la salute”. La decisione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.