Lutero in affitto

Pace e bene, come dicono i francescani in segno di saluto. Pace e bene, nonostante tutto. Cattolici e luterani vorrebbero celebrare insieme, o quasi insieme, il quinto centenario delle 95 tesi di Wittenberg contro le indulgenze. Ma come vedremo c’è qualche problema, utile da ricordare in questo 31 di ottobre. Ecumenismo, si dice, unità dei cristiani. La fede pretende l’universalità, intanto quella dei credenti in Gesù Cristo figlio del Dio vivente, poi con il dialogo inter-religioso si vedrà come...

