Roma. Il logo delle Farc proiettato nottetempo sulla facciata della cattedrale di Bogotà, alla vigilia del viaggio del Papa in Colombia, aveva già fatto capire quanto la spedizione di Francesco nel grande paese latinoamericano fosse delicata. Le scorie del fallito referendum dell’ottobre di un anno fa che si riprometteva di chiudere la sanguinosa stagione di guerra civile tra il governo e i guerriglieri, si fanno sentire. Sarebbe tuttavia superficiale ridurre tutto al non ancora sanato conflitto interno per il quale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.