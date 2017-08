Tutte le spine del complicato viaggio autunnale del Papa in Myanmar

Roma. Con tutti i dovuti distinguo del caso, il viaggio che il Papa compirà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre in Myanmar e Bangladesh ricorda il doppio tour dell’anno scorso nel Caucaso. Dossier complessi da affrontare, diffidenze etniche e religiose, risvolti geopolitici pesanti. Massima attenzione per le parole che Francesco userà e per come queste saranno recepite. Lo si sapeva da tempo, anche quando l’ipotesi di volare nei due paesi era stata temporaneamente accantonata, salvo poi essere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.