Porpore al vento

“Manovre”. Il cardinale Gerhard Ludwig Müller ha usato questa parola, in italiano e senza tentennamenti, per definire la sua sostituzione alla testa della congregazione per la Dottrina della fede. Sostituzione decisa dal Papa e comunicata al termine di un’udienza di routine, venerdì 30 giugno, nel Palazzo apostolico. Senza strappi né scene à la Young Pope, con trasferimenti di porporati in Alaska e cerimonie di congedo più simili a viaggi verso le celle di Castel Sant’Angelo, ma con una stretta di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.