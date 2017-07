"L'Europa è insostituibile". Firmato Parolin

Pietro Parolin è un raffinato diplomatico prima ancora che segretario di stato di Sua Santità. Parla poco, mai a caso, ma in modo che più chiaro non si potrebbe. E’ allora interessante l’intervista che ha concesso alla rivista Il Regno. Prudenza massima con la Russia – “lo sforzo di capirsi a vicenda non significa accondiscendenza dell’uno alla posizione dell’altro, ma piuttosto un paziente, costruttivo, franco e al tempo stesso rispettoso dialogo – altrettanta con la nuova Amministrazione di Donald Trump....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.