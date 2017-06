Monsignor Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, è nato nel 1944 in un villaggio che non esiste. E’ uno degli enigmi della nomina di questo vescovo che nel Concistoro che si terrà oggi sarà creato cardinale da Papa Francesco. Diventerà il primo porporato lao, di un paese, il Laos, dove i cattolici sono 45.000, circa lo 0,65 per cento dei 7 milioni di abitanti. Dove la maggioranza, qualunque fede professi, resta profondamente animista, crede nei phii, gli spiriti, mentre il cristianesimo è considerato...

