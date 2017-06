Roma. Erano tre anni che la Santa Sede non interveniva, pubblicamente, per deplorare la rimozione coatta di un vescovo in Cina. Lunedì, il direttore della Sala stampa, Greg Burke, ha letto ai giornalisti una breve dichiarazione in cui si dà conto della “grave preoccupazione” con cui la Santa Sede segue “la situazione personale di mons. Pietro Shao Zhumin, vescovo di Wenzhou, forzatamente allontanato dalla sua sede episcopale ormai da tempo”. Ma nell’uso equilibrato delle parole, data la delicatezza estrema della...

