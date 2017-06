Con la "sana decentralizzazione" la riforma della chiesa entra nel vivo

Roma. “Sana decentralizzazione” sono le due parole chiave del comunicato diffuso a metà settimana dalla Santa Sede riguardante il lavoro del C9, il gruppo cardinalizio che da quattro anni lavora alla riforma della curia romana. Finora s’è studiato molto, si sono ricevute e valutate le proposte giunte, si è proceduto all’accorpamento dei pontifici consigli in due macro-dicasteri, uno per lo Sviluppo umano integrale e uno per la Famiglia, i laici e la vita. Si sono create commissioni ad hoc, incaricate...

