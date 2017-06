"Obbedite o sarete sospesi". Il pugno duro del Papa contro la chiesa ribelle

Roma. “Chi si è opposto alla presa di possesso del vescovo mons. Okpaleke vuole distruggere la chiesa; ciò non è permesso; forse non se ne accorge, ma la chiesa sta soffrendo e il popolo di Dio in essa. Il Papa non può essere indifferente”. E’ uno dei passaggi del breve messaggio che Francesco ha letto, la scorsa settimana, alla delegazione di presuli giunti in Vaticano da Ahiara, diocesi nigeriana che da cinque anni è senza vescovo. O meglio, un vescovo...

