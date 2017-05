La libertà religiosa al centro dell'udienza tra Trump e il Papa

Roma. È durato ventinove minuti l'incontro riservato in Vaticano tra Papa Francesco e Donald Trump. Udienza attesa e in dubbio fino a qualche settimana fa, prima di essere fissata alle 8.30 del mattino. All'inizio la tensione era palpabile, benché mons. Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia abbia cercato di rendere piacevole l'atmosfera.

Francesco ha subito spiegato di voler parlare in spagnolo e il presidente americano si è detto “onorato” di essere al cospetto del vescovo di Roma. Il consueto comunicato diffuso al termine del doppio incontro (l'altro è stato con il segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin), racconta che i temi al centro del colloquio con Francesco sono stati quelli di cui meno s'era parlato nel battage mediatico.

Al centro della discussione non l'ambiente – benché poi il Papa abbia regalato, come fa con tutti i capi di stato e non come “gesto politico in vista del G7” come sostenuto da alcuni osservatori italiani, una copia dell'enciclica Laudato Si' – ma “il comune impegno a favore della vita e della libertà religiosa e di coscienza”, cioè delle tematiche che hanno portato i cattolici a scegliere nell'urna, lo scorso novembre, il miliardario newyorchese anziché la liberal Clinton. Inoltre, si legge ancora nel comunicato, “si è auspicato una serena collaborazione tra lo stato e la chiesa cattolica negli Stati Uniti, impegnata a servizio delle popolazioni nei campi della salute, dell'educazione e dell'assistenza agli immigrati”. Ed è questo l'unico accenno, indiretto, al “muro” che tanto aveva fatto discutere, anche all'interno della conferenza episcopale statunitense.

“I colloqui hanno poi permesso uno scambio di vedute su alcuni temi attinenti all'attualità internazionale e alla promozione della pace nel mondo tramite il negoziato politico e il dialogo interreligioso, con particolare riferimento alla situazione in medio oriente e alla tutela delle comunità cristiane”.

“Tra Bergoglio e Trump ci sono differenze profonde, ma si lavora anche con persone con cui non si è in perfetto accordo”, dice al Foglio Robert Royal, direttore di The Catholic Thing e presidente del Faith and Reason Institute di Washington. Qualche esempio? “Hanno punti in comune sulla pace e la persecuzione dei cristiani”.

“Obama cercava di imporre il suo sistema sanitario alle chiese americane, l'amministrazione Trump non lo farà. Obama e Trump – prosegue Royal – erano forse più in armonia sul piano internazionale, ma l'attuale presidente e il Vaticano potranno fare qualcosa insieme per proteggere i cristiani del medio oriente e per trattare la crisi dei rifugiati. Ci saranno differenze, ma non è giusto credere fin da ora che la collaborazione sarà impossibile”.