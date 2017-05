Papa Francesco ad Ostia per benedire le case dei fedeli

Nel pomeriggio di oggi Papa Francesco si è recato ad Ostia per benedire le case dei fedeli. La visita del Pontefice non era stata annunciata: i residenti sapevano infatti che sarebbe passato il parroco di zona a benedire le loro abitazioni. Francesco ha deciso di recarsi nella periferia di Roma per uno dei suoi "Venerdì della Misericordia", iniziati durante il Giubileo. Ha benedetto una dozzina di appartamenti che compongono il condominio di Piazza Francesco Conteduca 11, lasciando in dono il rosario.

