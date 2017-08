Cosa non ha capito il Pd sul "modello Palermo"

“Noi abbiamo scelto il ‘modello Palermo’”, ha detto ieri a Repubblica il capogruppo dei deputati del Pd Ettore Rosato, parlando delle elezioni regionali siciliane. Vuol dire una alleanza come quella che ha portato di nuovo Leoluca Orlando a sindaco di Palermo, allargata dai centristi alla sinistra oltre il Pd. Stavolta D’Alema e Bersani trovano però intollerabile la presenza di quelli di Alfano e propongono candidature e alleanze alternative. Rosato rimprovera l’arroccamento di Mdp ed è difficile non cogliere una logica nella sua critica. Piuttosto è la questione del “modello Palermo” che può far venire qualche dubbio, fondato sull’esperienza.

Il “modello Palermo”, dopo alcuni tentativi fatti nella Prima Repubblica, si è ufficializzato nel lessico politico nel 1993 con la prima trionfale elezione diretta di Orlando a sindaco. Pochi mesi dopo, alle politiche del 1994, sull’onda di quel trionfo, Orlando pretese di scegliere i candidati siciliani del centro sinistra, che perse, nazionalmente ma anche in Sicilia. Finiti i due mandati da sindaco, Orlando si candidò a governatore della regione ma fu battuto da Totò Cuffaro. L’esperienza dunque porta a pensare che in Sicilia il “modello Palermo” funzioni solo a Palermo. Difficile che il Pd non lo abbia messo nel conto ma forse l’obiettivo non è tanto vincere quanto evitare di arrivare terzi. Progetto che non merita un dibattito così accanito.