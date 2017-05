La Giustizia comincia a parlare di corridoi umanitari, ma serve la politica

La procura nazionale antimafia, struttura che ormai rappresenta una sede di coordinamento e indirizzo sui temi di indagine più delicati dal punto di vista della sicurezza, ha convocato una riunione con i procuratori delle zone più interessate dal flusso migratorio. Erano anche presenti rappresentanti di Frontex, Eurojust, Marina militare, Guardia costiera e delle Forze di polizia. I vertici della magistratura inquirente, oltre che dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, erano rappresentati dal procuratore generale della Cassazione Pasquale Ciccolo e quello della Corte d’appello di Roma Giovanni Salvi.

L’esigenza posta dalla riunione, spiegano le agenzie, è stata quella di un maggiore coordinamento nell’affrontare la questione dei salvataggi in mare e del ruolo delle ong, oggi superiore a quello della Marina militare. Non si è probabilmente trattato però solo di una ricognizione sulle notizie relative ai finanziamenti e ai presunti rapporti delle ong con gli scafisti. La riunione potrebbe segnare un cambio di approccio al problema, per come è interpretato dai magistrati e dalle forze operative che se ne occupano da più tempo e hanno ormai maturato la convinzione che il punto centrale del problema sia la nascita non regolamentata di un vero e proprio corridoio umanitario, privo però di quelle garanzie che solo una decisione politica può mettere in pratica. Già fissare così i termini della questione sarebbe un notevole passo avanti.