François Hollande va decisamente rivalutato. Carla Bruni gli diede di “pinguino”, e la definizione ebbe il successo che meritava. Il fisico e la scarsa oratoria non hanno aiutato il presidente francese uscente. Fissato con l’idea di una presidenza normale, in un paese che vuole un Re repubblicano e all’interno di istituzioni che lo prefigurano e ne hanno bisogno, Hollande ha abbassato da subito lo status della presidenza nello stile, qui così importante, e paga con l’impopolarità innumerevoli gaffe nei rapporti con la stampa e l’opinione pubblica, dalla petulanza alle storielle sentimentali. Ha seguito lo schema di François Mitterrand, suo maestro, ma da allievo mediocre: i primi due anni a tassare, poi con Emmanuel Macron all’Economia riforme liberali in ritardo sul ritmo del quinquennato (prima erano sette gli anni di un presidente). Il quinquennat, odiosa trouvaille di quel burino del suo predecessore, il ridente e agitato Nicolas Sarkozy, complice un declinante Jacques Chirac (la V Repubblica non dovrebbe essere toccata, come le donne, nemmeno con un fiore).

Però Hollande ha “inventato” la carriera pubblica di Macron, prima portandoselo all’Eliseo come vicesegretario generale e consigliere, poi dandogli il palcoscenico adeguato al suo incipit teatrale di nuovo politico. Ha lasciato che il giovane si distaccasse senza risentimenti, fuori dalla logica frondista che stava travolgendo il Partito socialista, per fare una cosa inedita.