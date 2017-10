Cancellare la donna. Per non offendere i trans si dovrà parlare di persone incinte

La Convenzione sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, in vigore dal 1976, stabilisce al comma 5 dell’articolo 6 che “una sentenza capitale non può essere eseguita nei confronti di donne incinte”. Oggi, il governo inglese obietta che quel “donne incinte” è espressione discriminatoria – “esclude i transgender che hanno dato la vita” – e propone di sostituirla con “persone incinta”. Il Times riporta che in Gran Bretagna sono noti solo due casi di gravidanze transgender, cioè di uomini...

