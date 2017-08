"Sento che è mia figlia". Il coraggio che manca dietro al successo delle reborn dolls

Un poliziotto vede una bambina chiusa in una macchina, gli sembra svenuta, rompe il vetro del finestrino per soccorrerla, la prende e si trova tra le mani una bambola che assomiglia a una bambina in modo impressionante. Sembra viva. Non è un giocattolo: è una reborn doll. È successo, qualche anno fa, nel Queensland (Australia) e decine di altre volte negli Stati Uniti, dove le bambole rinate, da oggetto di collezione (macabro, ma c’è a chi piace) sono diventate, nell’ultimo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.