La battaglia di Charlie è finita

Il piccolo Charlie Gard non compirà un anno il 4 agosto. Nei prossimi giorni sarà “lasciato andare”, come hanno detto i suoi genitori ieri, in lacrime, davanti all’Alta Corte di Londra. Il tribunale inglese nei giorni scorsi aveva accettato di rivedere la propria decisione di appoggiare la scelta dell’ospedale che aveva in cura Charlie, quella cioè di non dare il permesso di trasportare il bambino ammalato negli Stati Uniti per una cura sperimentale, data l’eccessiva sofferenza che gli avrebbe comportato....

