L'ospedale inglese nega il trasferimento del piccolo Charlie al Bambino Gesù

Nonostante la disponibilità del Bambino Gesù Charlie Gard non potrà essere trasferito a Roma. A dirlo è Mariella Enoc, presidente dell'ospedale pediatrico romano, che racconta di aver ricevuto una telefonata dalla mamma del bambino inglese di 10 mesi. La vicenda del piccolo, che è affetto da una rara malattia genetica, è diventata di pubblico dominio quando i medici, nonostante la volontà contraria dei genitori, hanno chiesto di staccare le macchine che al momento consentono a Charlie di vivere. Sull'argomento, dando ragione ai dottori, si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Attualmente, però, il piccolo Charlie è ancora ricoverato nell'ospedale londinese di Great Ormond Street. Dal Papa a Donald Trump, fino al Bambino Gesù, in tanti si sono offerti di aiutarlo. Ma è stato proprio il board del nosocomio a rifiutare un possibile trasferimento.

“Sono stata contattata dalla mamma di Charlie, una signora molto determinata, che mi ha chiesto di verificare la possibilità che questa cura venga fatta, i nostri medici stanno approfondendo questa possibilità - racconta Enoc -. Però l'ospedale ci ha detto che il board per motivi legali non può trasferire il bambino da noi. È difficile dire se c'è accanimento terapeutico o no mi astengo da ogni giudizio, dico solo che noi possiamo accogliere qui il bambino e accompagnarlo come ci ha chiesto la mamma. Ma il board dell'ospedale di Londra dice che non si può”.