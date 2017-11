XBOX ONE X La signora delle console

Ieri Microsoft ha lanciato una piccola rivoluzione tecnologica, è disponibile infatti la nuova console da gioco del colosso americano.

La prima novità interessante è l’incremento del 40% delle prestazioni con dimensioni pressoché identiche. Per far ciò, sono state eliminate le ventole di raffreddamento, sostituite dall’introduzione di un sistema di refrigerazione a liquido di ultima generazione, che permette alla console di non surriscaldarsi durante i picchi di lavoro, i quali sicuramente non mancheranno. La nuova Xbox One X nasce infatti per sfruttare al massimo la tecnologia 4K e l’HDR10 (un formato open source che permette di migliorare i colori e contrasti della vostra tv) grazie anche ad un potente processore di ultima generazione, con 12 gb di Ram Gddr5 e una CPU 8 core, il tutto arricchito da un lettore blu-ray ultra HD.

Nei prossimi mesi arriveranno aggiornamenti anche per i giochi più datati che permetteranno l'uso del 4k oltre a nuove uscite esclusive per questa console. L'innovazione però non è soltanto per chi ha un ottimo televisore, la fluidità garantita dalle caratteristiche tecniche di questa console portano una fluidità di gioco per tutti e per tutte le tasche, ad un prezzo onestamente non esagerato.

L'alternativa alla console sarebbe comprare un Pc con prestazioni da gioco andando a spendere il più delle volte anche oltre i 1000 euro, l’Xbox si propone al pubblico ad un prezzo di 499,99 Euro, ottimo quindi rapportato alla qualità.

I primi video con feedback di recensori e utenti che sono riusciti a provare la console in anteprima, confermano tutti una maggiore velocità del caricamento dei giochi e dettagli più realistici, come garantito dalla casa americana.

Il settore dei videogame non conosce crisi ed è l'unico che porta innovazioni notevoli ed oggettive per l'utente. Per adesso brava Microsoft, aspettiamo di vedere come risponderà la concorrenza (Sony in primis).