Amazon vuole entrare davvero dentro le nostre case

Con questo servizio il corriere potrà aprire la serratura della vostra abitazione, entrare, lasciare il pacco Amazon con il vostro prodotto ordinato ed uscire immediatamente, il tutto ripreso dalla webcam fornita in dotazione e grazie ad una serratura smart che richiuderà la vostra amata casa.

Il funzionamento è abbastanza semplice e immediato. Sul sito ufficiale Amazon USA (https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17285120011) installare il tutto, da soli o grazie ad un tecnico chiamato da Amazon, e il gioco è fatto. Non siete a casa perché siete al parco a giocare con i vostri figli, oppure in spiaggia a leggere Il Foglio? Nessun problema, sarete avvisati con un messaggio che il corriere ha aperto la serratura di casa vostra e grazie alla Cloud Cam potrete controllare in tempo reale tutti i suoi movimenti. Grazie alla serratura intelligente, che riconosce il codice Amazon del corriere e del pacco, i dati saranno comunicati via internet ai server Amazon che autorizzerà il corriere allo sblocco automatico e in remoto della serratura. Come sapete, a noi di Bibliotech del Foglio piace l'innovazione, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di interessante, e questo ci è sembrato molto innovativo, grazie anche alla combinazione di 2 fattori: 1) serratura di ultima generazione (ma siamo davvero sicuri che è esente da attacchi hacker?) e 2) la Cloud Cam che permette di seguire in tempo reale (e di registrare) ciò che avviene al momento della consegna.

Probabilmente negli Stati Uniti è molto più facile realizzare un servizio del genere e non sappiamo se e come possa essere praticabile in Italia (dove la maggioranza di noi vive in condomini, piuttosto che in case indipendenti), ma davvero Amazon vuole sempre più entrare nelle nostre case rivoluzionando l'E-Commerce mondiale (e i recenti dati gli danno ragione, visto che il fatturato è esploso anche quest’anno di quasi il 50% in più). In Italia attendiamo questi nuovi servizi, per ora Amazon ha portato le sue feature più innovative solamente a Milano e in qualche altra grande città. Vedremo se Amazon Key si affaccerà anche in Europa, sicuramente si tratta di una vera novità, che andrebbe finalmente a innovare un aspetto (la consegna manuale tramite corriere) che di fatto è immutata da sempre (da Filippide in poi) e eviterebbe a tutti noi le rincorse a casa per intercettare il corriere o mille altri stratagemmi per riuscire a farsi recapitare un prodotto che avevamo ordinato in pochi secondi e con solo un paio di click.