La polizia ha ucciso uno studente Lgbtq o uno studente che girava armato?

È tristissima la storia dello studente ucciso dai colpi delle guardie giurate in un campus della Georgia; ancor più preoccupante è l’uso che ne sta venendo fatto. La polizia ha diramato un comunicato in cui ha ricostruito l’accaduto facendo riferimento alla vittima col nome di Scott Schultz e utilizzando il pronome maschile singolare; Schultz invece, in quanto leader del movimento Lgbtq del Georgia Tech (il politecnico di Atlanta), faceva riferimento a sé stesso col nome di Scout, pur risultando Scott all’anagrafe, e utilizzava il pronome plurale, che in inglese è identico per maschi e femmine, pur essendo una sola persona e non legione.

Schultz si definiva “bisessuale, non binario e intersex”, ragion per cui i giornali hanno fiutato la carcassa e sono corsi a fare a gara di modernità: negli articoli la vittima viene chiamata Scout, anche se si chiamava Scott, e se ne parla dandogli del “loro” anziché del “lui”. I tutori dell’ordine avrebbero dovuto internarlo, invece gli hanno sparato: Schultz pronunziava frasi sconnesse avanzando verso i poliziotti con un coltello in mano, che non ha deposto nonostante reiterati inviti alla ragionevolezza.

I giornalisti avrebbero dovuto rispettarlo, invece ne hanno fatto una macchietta, finendo per scrivere nei titoli che ad Atlanta le guardie hanno ucciso uno studente Lgbtq anziché uno studente che girava armato; come se le guardie avessero sparato mirando all’orientamento sessuale anziché alla minaccia per la comunità. Nella ricostruzione degli eventi ciò che siamo – anzi ciò che crediamo o diciamo di essere – vale ormai molto più di quello che effettivamente facciamo. Per i giornali sarà una pacchia; per la giustizia sarà un problema.