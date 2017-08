Sono contrario a Miss Italia perché se sei bella devi chiedere scusa

Sono contrario a Miss Italia perché svilisce l'immagine della donna. Mancano dieci giorni alla kermesse di Jesolo e Patrizia Mirigliani già mette le mani avanti. Non è un concorso di bellezza ma un trattato di sociologia, visto che “abbiamo sempre raccontato le nuove italiane”. Non è un concorso di bellezza ma un talent show, visto che da Miss Italia sono partite le Cucinotta, le Ilary, le Carfagna, le Brambilla. Non è un concorso di bellezza ma un esame di ammissione al Cern, visto che “le donne belle sono anche intelligenti”.

Non è un concorso di bellezza ma una manifestazione ecologista, visto che a difesa dell'ambiente le tre finaliste di quest'anno indosseranno abiti di carta. Sono contrario a Miss Italia perché patrocina l'idea offensiva che la bellezza di per sé non basti; che chi è bella abbia il dovere di scusarsene riparandosi dietro un “sono intelligente”, “sono talentuosa”, “sono ambientalista”, “sono migrante”; che, se si ha la fortuna di trovare un diamante, sia più chic dire che può tornare utile per incidere il vetro.