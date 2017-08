Neymar? La vera bomba di calciomercato viene dalla Tanzania

Ultimissime di calciomercato. Francia: Neymar va al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro, lo sapete tutti. Inghilterra: Lukaku va al Manchester United per 85 milioni di euro, Morata al Chelsea per 80 milioni di euro. Spagna: Vinicius Junior, chiunque egli sia, al Real Madrid per 45 milioni di euro. Italia: Bernardeschi alla Juve e Bonucci al Milan per 40 milioni di euro ciascuno. Germania: Tolisso al Bayern Monaco per la stessa identica cifra.

Tanzania: ieri due bambini mi hanno annunciato che alle diciotto avrebbero giocato Real Madrid - Manchester United, nonostante che uno indossasse in effetti la maglia del Manchester City e l’altro, dietro la maglia del Real, avesse scritto con la biro blu “Messi 10”, trasferimento tuttora ignoto ai media occidentali. Dettagli; il problema è che a mezz’ora dal fischio d’inizio non possedevano il pallone. Sono andato al supermercato del villaggio e gliel’ho comprato io: costo complessivo dell’operazione, 15.000 scellini tanzaniani, pari a quasi cinque euro, senza fideiussione. Il colpo dell’estate.