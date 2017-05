Ci sono persone che non fanno niente di male ma si limitano a dire qualcosa in attesa che i deboli o gli indifesi si facciano del male da soli. In questo modo si autoassolvono poiché non agiscono ma parlano, sono responsabili ma non si sentono tali, non arrecano danno diretto ma sfruttano l’autolesionismo altrui. Ad esempio. Dicono che bisogna rispettare la legalità fin nei minimi dettagli, e così qualcuno finisce per bloccare un’ambulanza perché va contromano, col rischio di far morire il paziente. Dicono che i politici devono rispondere di tutto alla volontà generale dei cittadini, e così qualcuno firma contratti con penali ingenti in cui lega mani e piedi a un’azienda privata il proprio ruolo di rappresentante del popolo. Dicono che la politica è un immenso complotto lobbistico ai danni della salute della gente, e così qualcuno finisce per voler legiferare contro l’olio di palma, contro le scie chimiche e contro i chip sottopelle. Dicono che bisogna proteggere a ogni costo i prodotti italiani, e così qualcuno presenta in Parlamento una proposta di legge contro il grano saraceno, convinto che provenga direttamente dalla Mecca. Dicono che bisogna avere per unico faro l’onestà-tà-tà, e così qualcuno crede che l’unico modo di misurare l’azione di un politico sia controllargli gli scontrini. Dicono che la rete è lo strumento privilegiato della democrazia, e così qualcuno si sente in diritto di vilipendere istituzioni e individui su profili social o in commenti sgrammaticati dopo essersi avvelenato su blog e siti organici. Dicono che ci vuole il reddito di cittadinanza, e così qualcuno crede che basti fare i cittadini connessi, arrabbiati e nullafacenti per meritare del denaro. Dicono che ci sono sentenze dei tribunali a comprovare che i vaccini possano causare l’autismo, e così qualcuno minaccia di morte il virologo Roberto Burioni perché sostiene che la scienza comprovi tutt'altro. Il Movimento 5 Stelle sta facendo il Blue Whale all'Italia intera.