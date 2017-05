Speriamo che la mascalzonata risulti una felice colpa. L'idea di Orangita Books di compilare un catalogo delle donne single della provincia di Monza e della provincia di Lecco – minacciando ulteriori cataloghi per ogni provincia d'Italia – è inquietante già per le sole implicazioni del porre in vendita identità altrui in un ebook al prezzo di una birra, e nel lasciar intendere nemmeno troppo sottilmente che al medesimo prezzo fosse in vendita anche la disponibilità delle donne catalogate. Chi si è indignato ha fatto bene e mi auguro che le persone inserite nel catalogo senza avere espresso formale consenso ottengano un risarcimento, magari non solo morale.

Fatto sta che, se Orangita Books la passerà liscia, sarà perché ha utilizzato profili completamente pubblici accessibili su Facebook: tecnicamente, Orangita Books s'è limitata a compilare una lista di persone che avevano fornito volontariamente al social network il proprio nome, la propria città e il proprio status sentimentale, tutte informazioni che sarebbe meglio tenere per sé. Teoricamente, avrebbe potuto catalogarle chiunque si fosse armato di pazienza.

Chi si arrabbia con Orangita Books ha ragione ma deve confessarsi vittima di un equivoco: s'indigna con un editore per la catalogazione provinciale di contenuti già presenti online, mentre non s'indigna col social network ritenendo istintivamente che la forma in cui li rende disponibili al mondo intero sia più accettabile. Come se il prezzo del catalogo renda l'editore uno sciacallo e la gratuità dei profili online renda il social network un'associazione benefica. Speriamo che questa mascalzonata risulti una felice colpa; speriamo serva a far capire che Facebook è nemico del mistero e del rispetto, quindi è nemico dell'amore.