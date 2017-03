Risate per l'energumena che aggredisce un automobilista. E se l'avesse fatto un uomo?

Riporto di seguito due notizie speculari. Un'automobilista impegnata in alcune manovre pericolose ha avuto la sventura di tagliare la strada al campione russo di sollevamento pesi: l'energumeno ha risolto il battibecco con la pirata della strada prelevandola di peso dall'abitacolo, caricandosela in spalla e sbattendola nel portabagagli della propria automobile; dopo di che se l'è portata via gettandola sul ciglio di una strada poco oltre e dichiarando a giornalisti esterrefatti che non intendeva aggredirla ma soltanto darle una lezione. Si tratta di uno schifoso sopruso che, se fosse accaduto davvero, sarebbe giustamente finito nel novero delle storie schifose del genere di cui i giornali purtroppo traboccano. Non ci sarebbe stato proprio nulla da eccepire.

Invece un automobilista impegnato in alcune manovre pericolose ha avuto la sventura di tagliare la strada alla campionessa russa di sollevamento pesi: l'energumena ha risolto il battibecco con il pirata della strada prelevandolo di peso dall'abitacolo, caricandoselo in spalla e sbattendolo nel portabagagli della propria automobile; dopo di che se l'è portato via gettandolo sul ciglio di una strada poco oltre e dichiarando a giornalisti esterrefatti che non intendeva aggredirlo ma soltanto dargli una lezione. Si tratta di un sopruso altrettanto schifoso, che è accaduto davvero però è finito nel colonnino dei video divertenti e delle notizie curiose da questo pazzo pazzo mondo. Forse c'è qualcosina da eccepire.