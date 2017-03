Un giorno sulla Prospettiva Nevskij non incontrai per caso Igor Stravinskij bensì un lenone che, vedendomi camminare da solo, mi affiancò per mormorarmi: “Russian girl, nice sex”. È accaduto qualche anno fa pertanto non potei rispondergli che la sua proposta di mediazione offriva un riduttivo stereotipo del fascino delle donne dell'est né che, se avesse fatto l'autore televisivo anziché il magnaccia, come minimo gli avrebbero chiuso la trasmissione. Poniamo tuttavia che glielo avessi detto, istruito dalla triste sorte di Parliamone Sabato e di Paola Perego; come mi avrebbe risposto?

Probabilmente così: “Senta, io le sto dando un'informazione funzionale a una sua scelta privata. Le dico che con una ragazza russa si fa del buon sesso così lei, se vuole portarla a letto, può ricorrere ai miei servigi. Se preferisce fidanzarcisi – perché magari conserverà un fisico marmoreo dopo aver partorito o perché sarà una casalinga perfetta, sempre sexy e disposta a far comandare il proprio uomo – la colpa non è mia, per il fatto che veicolo tali informazioni; la responsabilità è di chi reputa tali informazioni dirimenti per la scelta della fidanzata. Ci sono quelli a cui piacciono le donne bionde, e sposano donne bionde, quelli a cui piacciono le donne intelligenti, e sposano donne intelligenti, quelli a cui piacciono le femministe, e sposano femministe; ci sono quelli a cui piacciono le casalinghe sottomesse in guêpière, quindi sposano casalinghe sottomesse in guêpière. Questione di gusti, d'illusioni e accecamenti.

Se invece il problema è la generalizzazione, il fatto insomma che queste donne dell'est non collimino tutte con la descrizione, bisogna porsi un problema più ampio: quelle trasmissioni che rimestano nella cronaca per dire che gli uomini sono violenti, e picchiano le morose, e uccidono le ex, come mai non vengono chiuse per generalizzazione?”. Meno male che lavora a San Pietroburgo, in Italia l'avrebbero linciato.