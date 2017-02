Avete ottimi motivi per non sapere chi è Sofia Viscardi

Ignoravo chi fosse Sofia Viscardi ma un'inesausta sete di conoscenza mi ha spinto, ieri, a leggere la lunga intervista che Aldo Cazzullo le ha dedicato sul Corriere. Investendo così la domenica ho appreso che Sofia Viscardi è una youtuber diciottenne, seguita da circa settecentomila utenti; che presenta libri con Michele Bravi, e ignoravo chi fosse; che è fidanzata con Francesco Sole, e ignoravo chi fosse; che ha dieci anni in meno di Chiara Ferragni, e ignoravo chi fosse; che si è scattata una foto clandestina con Harry Styles, e ignoravo chi fosse; che il suo maestro è Tyler Oakley, e ignoravo chi fosse; che reputa profondo e riflessivo Connor Franta, e ignoravo chi fosse; che riconosce l'importanza di Cane Secco, e ignoravo chi fosse; che studia al liceo Voltaire, e questo sapevo chi fosse; che la spaventa Schopenhauer (“un depresso che vede l'amore come sofferenza perpetua”), e ho capito che in questo caso probabilmente era lei a ignorare chi fosse; che le piacciono Kierkegaard e Feuerbach poiché sono convinti che l'amore sia la chiave di tutto, e in questo caso ero proprio dispiaciuto di ignorare chi fosse il suo professore di filosofia; che ha avuto centomila visualizzazioni per un video in cui intervistava Roberto Saviano, e finalmente ho compreso chi è Saviano.