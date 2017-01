Ma io sto ancora pensando a quel direttore d'orchestra che, durante il musical tratto da un cartone Disney, s'è voltato verso il pubblico di Roma e ha chiuso l'esibizione dichiarando: “Comunque, Babbo Natale non esiste”. Poniamo caso che la platea non fosse stata composta in larga parte di bambini, i quali di lì a un attimo si sono messi a frignare; mettiamo che gli spettatori fossero soli adulti consenzienti, e che al posto di “Frozen” in scena ci fosse il Messiah di Händel, o il Te Deum di Purcell, la Creazione di Haydn o un qualsiasi altro spartito di musica sacra prodotto nei secoli. Fingiamo che a fine numero il direttore si fosse voltato e avesse proclamato ai plaudenti: “Comunque, Dio non esiste”.

Sicuri che sarebbe stato sottoposto allo stesso vilipendio da chi lo ha accusato di avere infranto la magia del momento o di essere un idiota senza meno? Non sarebbe stato acclamato quale eroe del razionalismo, paladino della scienza, innovatore del senso della vita umana? Gli anni passano, le feste pure, ma ogni volta in questa stagione la nostra società non smentisce il proprio cardine: proteggere i bambini illudendoli dell'esistenza di ciò che non esiste e proteggere gli adulti illudendoli dell'inesistenza di ciò che invece esiste.