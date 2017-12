Auguri ai politici, che non servono più

Ho visto Cuperlo a “Piazza Pulita”. Doveva commentare un filmato. A raccogliere i pomodori vanno anche le italiane. Hanno intervistato una signora. Diceva: “Lavoravo come amministrativa in un ente pubblico, scaduto il contratto alla fine ho dovuto venire a raccogliere l’oro rosso”. Era una signora molto brava e dignitosa. Cuperlo, al di là della giusta comprensione, torna con i vecchi ragionamenti. “A quelle persone dobbiamo garantire corsi di riqualificazione professionale bla bla bla”. Cuperlo non esiste più che con la scusa di riqualificare me mi fai il corso di Inglese e computer per far lavorare degli insegnanti che poi votano Pd. Ormai la signora si è riconvertita da sola. E’ andata a raccogliere i pomodori. Stop. Senza intermediazione partitica. Quindi vengono meno anche alcune vostre figure che si mettono in mezzo tra lavoratore e posto di lavoro.

Auguri.