Tutto a posto. Rcs Sport ha comunicato che il Giro d’Italia, dopo il pronto chiarimento con le autorità israeliane, partirà regolarmente da Gerusalemme e che le prime tre tappe del Giro si svolgeranno in territorio israeliano come previsto. La dicitura “Gerusalemme west”, causa di una crisi diplomatica a rischio verticale, non aveva alcuna valenza politica ed è stata subito rimossa da ogni materiale attinente il Giro d’Italia. Per parte sua, la Casaleggio Associati ha ulteriormente precisato che l’equivoco era stato causato da un imprevedibile errore dell’algoritmo il quale, caso rarissimo, aveva acceso solo la parte est del cervello di Urbano Cairo.