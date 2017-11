Loro hanno Eugenio? E noi facciamo Giuliano

Mizzica, stessa idea! La Repubblica Eugenio? E noi Giuliano. Si chiama “Giuliano” il nuovo carattere tipografico disegnato appositamente per il nostro giornale. Da domani “Giuliano” sarà protagonista del nuovo Foglio. Non solo l’omaggio al fondatore Ferrara, molto di più: un progetto di cambiamento che guarda alle origini, al quotidiano che il 30 gennaio 1996 arrivò in edicola rivoluzionando il modo di fare giornalismo. Dopo vent’anni, allora: leggere meglio per capire meglio. Potevamo affidarci a un carattere già esistente, abbiamo preferito commissionarne uno ad hoc. Il prestigioso studio Commercial Type, con sedi a New York e Londra, ha garantito che “Giuliano” sarà carattere tradizionale e innovativo. Pulito ma massiccio, largo ma netto. La generosità del Fondatore non solo in quanto anima intellettuale, anche grafica. Ancora una volta, il Foglio sfida i tempi per essere all’avanguardia. Alla vigilia di una grande svolta. Basta arzigogoli, titoli o sommari, ora si va al sodo. Se un uomo un voto, se uno vale uno, allora una frase un giornale, allora un concetto in un giorno, allora un carattere una pagina. Sedici caratteri? Sedici pagine. Ci si allarga, noi. E domani il “Giuliano” finalmente esordisce: “Cazzo, ancora Prodi?”.